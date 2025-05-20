В ВМС ответили, почему Крымский мост до сих пор стоит

Для России Крымский, или Керченский мост – идеологический символ. В ВМС рассказали, почему до сих пор не разрушили его.

Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему Силы обороны не разрушили Крымский мост

Россияне чутко реагируют на малейшие угрозы для моста через Керченский пролив. Крымский мост перекрывают, если есть потенциальная угроза. Поэтому туристы, которые хотят отдохнуть на оккупированном полуострове, стоят в километровых пробках.

Враг усилил там охрану и вкладывает в это дело серьезные ресурсы. Именно поэтому мост еще не разрушен.

Интересно! Недавно Кирилл Буданов сказал, что в 2024 году мост не смогли разрушить.

"Мы видели, как эффективно могут уничтожаться средства противовоздушной обороны в Крыму. И поэтому оккупанты вынуждены сохранять высокую концентрацию ПВО", – объяснил Плетенчук.

Высокая плотность ПВО сохраняется вокруг объектов, которые имеют стратегическое значение. Это и сам Крымский мост, и многочисленные военные базы.

Также в ВМС рассказали об опасности для Одесской области.