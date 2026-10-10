Там проблема на проблеме: в ВМС рассказали, в каком состоянии сейчас Крымский мост

Силы обороны Украины уже трижды провели атаки на Крымский мост за время полномасштабной войны. Само сооружение продолжает функционировать, но с многочисленными ограничениями.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, Крымский мост значительно поврежден в результате атак Сил обороны. Там сейчас проблема на проблеме.

В каком состоянии Крымский мост?

Как подчеркнул Плетенчук, не зря россияне уже потеряли тысячи грузовиков из-за сухопутного коридора в Крым, который пролегает по оккупированным территориям Украины на юге. Почему-то они не рискуют использовать для этого Керченский мост.

Уже неоднократно появлялась информация, что грузовикам запрещено заезжать на мост. Он не выполняет свою основную функцию. Россияне не могут перебрасывать по нему топливо и тяжелобронированную технику. Причины могут быть разные. Я склоняюсь к тому, что там уже возникли технические проблемы после ряда атак,

– сказал Плетенчук.

Также есть версия, что россияне банально не рискуют перевозить топливо через мост. Там боятся повторных атак, которые еще больше повредят конструкцию.

Плетенчук рассказал, в каком состоянии находится Крымский мост: смотрите видео 24 Канала

Почему Украина еще не уничтожила Крымский мост?

Как подчеркнул Плетенчук, не стоит забывать, что Крымский мост – серьезная конструкция, которую не так просто уничтожить. Здесь стоит вспомнить историю с Антоновским мостом, который так и не удалось разрушить ударами с большого расстояния. В конце концов враг взорвал его огромным количеством взрывчатки.

Не стоит забывать, что Крымский мост – один из самых защищенных объектов врага. Местную ПВО можно сравнить разве что с противовоздушной обороной Москвы.

Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и "скрепность" зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Идут атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области,

– подчеркнул Плетенчук.

Добавим, что представитель Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, почему Силы обороны не атакуют Крымский мост. Он подчеркнул, что этот объект больше не играет решающей роли в военной логистике российской армии.