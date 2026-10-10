Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, Кримський міст достатньо пошкоджений внаслідок атак Сил оборони. Там зараз проблема на проблемі.

В якому стані Кримський міст?

Як наголосив Плетенчук, не дарма росіяни втратили вже тисячі вантажівок через сухопутний коридор до Криму, який пролягає по окупованих територіях України на Півдні. Чомусь вони не ризикують використовувати для цього Керченський міст.

Вже неодноразово була інформація, що вантажівкам заборонено заїжджати на міст. Він не виконує свою основну функцію. Росіяни не можуть перекидати ним пальне та важкоброньовану техніку. Причини можуть бути різні. Я схиляюся до того, що там вже є технічні проблеми після низки атак,

– сказав Плетенчук.

Також є версія, що росіяни банально не ризикують перевозити пальне через міст. Там бояться повторних атак, які ще більше пошкодять конструкцію.

Плетенчук розповів, в якому стані Кримський міст: дивіться відео 24 Каналу

Чому Україна ще не знищила Кримський міст?

Як наголосив Плетенчук, не варто забувати, що Кримський міст – серйозна конструкція, яку не так просто знищити. Тут варто пригадати історію з Антонівським мостом, який там і не вдалося завалити далекобійними ударами. Зрештою ворог його підірвав величезною кількістю вибухівки.

Не варто забувати, що Кримський міст – один із найбільш захищених об'єктів ворога. Тамтешню ППО можна порівняти хіба що із протиповітряною обороною Москви.

Важко сказати, що стратегічна цінність Кримського моста зараз висока. От символічна цінність та "скрєпність" зашкалює. Але ми за цим не женемося. Йдуть атаки по сухопутному коридору, які ускладнюють логістику ворогу в Криму, на лівобережжі Херсонщини,

– підкреслив Плетенчук.

Додамо, представник Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, чому Сили оборони не атакують Кримський міст. Він підкреслив, що цей об'єкт більше не відіграє вирішальної ролі у військовій логістиці російської армії.