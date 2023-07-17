Возле Крымского моста растет километровая пробка: пропагандисты уже запели о "теракте"

Ночью 17 июля на Крымском мосту слышали взрывы. В результате этого были повреждены автомобили туристов.

Больше всего пострадали – туристы из Белгородской области. А россияне уже успели заявить о "теракте" на Крымском мосту. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Возле Крымского моста растет пробка

Как пишут росСМИ, туристы из Белгородской области стали одними из пострадавших в результате "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту. Взрывом повредило их авто.



Что происходит на Крымском мосту / фото росСМИ

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту уже образовалась многокилометровая пробка. Так, на трассе А-290 в районе Тамани – пробка длиной в несколько километров.

Затруднено также движение в обратном направлении от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.

В то же время говорят, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию.



Пробка длиной несколько километров / Карта

Россияне заговорили о "теракте"

Пропагандисты жалуются на якобы "ракетный удар" по Крымскому мосту, в результате которого упала одна из опор. В результате этого повреждена автомобильная часть, а железнодорожная якобы не пострадала.

Кроме этого, россияне сообщали, что в районе моста в 3 ночи были слышны громкие взрывы. Сейчас на въезде на мост полицейские инструктируют людей о том, как им быть в сложившейся ситуации.

Кстати, в Крыму заявили об обеспечении региона горюче-смазочными материалами, продуктами и промышленными товарами.

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