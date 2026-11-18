Украина снова взялась за Крымский мост, который Россия годами пыталась защитить от ударов. После первой атаки 16 ноября движение по мосту пришлось ограничить, а уже ночью 17 ноября он подвергся повторному авиаудару.

Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью на 24 Канале объяснил, почему Украина долгое время не наносила удары по мосту, какой козырь она могла приберечь для Москвы и способна ли она полностью парализовать движение по переправе.

Почему Украина снова нанесла удар по Крымскому мосту

Крымский мост подвергся атаке утром 16 ноября. Российские оккупационные власти заявили об ударе и временно перекрыли движение по мосту. Впоследствии появились спутниковые снимки и кадры, на которых видны повреждения конструкций.

Ночью 17 ноября мост снова оказался под ударом, а движение транспорта полностью остановлено.

На мой взгляд, очевидно, что это политическое решение на самом высоком уровне. Удар по Крымскому мосту – это не уровень командира бригады или оперативной группировки. Такое решение, полагаю, принимает президент Зеленский после консультаций с руководителями силовых ведомств,

– отметил обозреватель.

В то же время он обратил внимание, что в последние месяцы не было заметно признаков того, что Украина хотела атаковать мост, но ей мешали западные партнеры. Поэтому Киев мог просто не спешить с новыми ударами.

Одна из причин – изменение военного значения переправы. Для российской армии она уже не столь важна, как в начале полномасштабного вторжения. Экономическое значение моста сохраняется, однако в военной логистике его роль стала второстепенной.

Еще один фактор – необходимость сохранять возможности для ответа на российскую агрессию. Весной Украина начала масштабную кампанию ударов по российским тылам, а Киев мог оставить Крымский мост в качестве дополнительного инструмента давления.

Украинское руководство держало и держит определенные шаги в качестве козырей в рукаве,

– подчеркнул Шарп.

Он пояснил, что Россия могла активизировать удары по украинской энергетике и мостам зимой. Поэтому Украине было важно не использовать все возможности сразу, а оставить резерв для дальнейшей эскалации.

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Какой сигнал Украина послала Кремлю

Шарп считает, что атака на Крымский мост имела не только практическое, но и символическое значение. Украина показала России, что может наносить удары по объектам, которые Москва считает стратегическими и защищенными.

То, что мы увидели сегодня, я с некоторой осторожностью назвал бы сигналом для России. Атака беспилотниками изначально не ставила целью полностью разрушить мост. Однако она могла нанести ему повреждения и создать проблемы, в частности привести к перекрытию движения на много часов или даже на сутки-две,

– пояснил военный обозреватель.

Даже если мост не будет полностью разрушен, повреждения могут иметь ощутимые последствия. Для этого достаточно нарушить целостность дорожного полотна или отдельных конструкций, чтобы движение стало затруднительным.

Особенно важен этот сигнал на фоне российских атак по украинским мостам. Москва ранее демонстрировала, что может наносить удары по инфраструктуре Украины, в частности угрожала ударами по переправам через Днепр.

Это напоминание России о том, что Украина имеет возможности наносить удары по ее болевым точкам,

– подчеркнул Шарп.

К слову вечером 16 ноября российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами. По предварительной информации, попадания зафиксированы по Северному и Южному мостам через Днепр. В результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Утром 17 ноября движение по обоим мостам временно перекрыли. Общественный транспорт перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты, чтобы сохранить сообщение между правым и левым берегами столицы

Может ли Украина полностью уничтожить Крымский мост

Полностью разрушить Крымский мост – задача значительно сложнее, чем нанести ему повреждения. По словам Шарпа, дважды Украине удавалось серьезно повредить переправу с помощью нестандартных средств.

"Мост можно повредить, можно потратить на него ценные ракеты Storm Shadow, но они нужны и для других целей. К тому же небольшого количества таких ракет недостаточно, чтобы уничтожить мост", – пояснил эксперт.

В то же время у Украины есть различные средства поражения, способные достигать таких целей. В частности, Шарп упомянул украинскую "Паляницу", дальность которой составляет около 300 километров. Однако для обрушения опор или разрушения значительной части конструкции требуются мощные боеприпасы и точные попадания.

Другой сценарий – не разрушать мост полностью, а регулярно наносить удары, чтобы затруднять его работу. Если российская противовоздушная оборона не сможет перехватывать украинские средства поражения, движение по переправе можно будет останавливать снова и снова.

Несколько десятков килограммов взрывчатки не разрушат мост полностью, но могут образовать в нем пролом, из-за которого движение станет очень затруднительным,

– подчеркнул обозреватель.

Главный результат таких атак может заключаться не только в физических разрушениях. Украина демонстрирует, что российская ПВО не способна гарантировать защиту даже столь важного объекта, а сама переправа остается уязвимой для повторных ударов.