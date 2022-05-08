Крымский мост точно будет разрушен, – советник главы МВД

Судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив.

Обратите внимание Как только будет возможность, Данилов допускает уничтожение Крымского моста

Надо продвинуться к побережью Азовского моря – Андрусов

"У нас для этого (уничтожение моста – 24 канал) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал советник главы МВД.

Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет,

– заявил Виктор Андрусов.

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

Вероятное падение Крымского моста: последние новости

Журналист Роман Цимбалюк заявил, что так называемая дата денацификации Крымского моста уже назначена. Украине предоставляют оружие, которое может ударить по нему.

Появление в украинской армии вооружения, оснащенного высокоточными ракетами, летящими на 300 километров – беспокоит даже российских военных экспертов. В частности все потому, что в зоне поражения такого оружия будет и Крымский мост.

В сети даже появился сайт, где разместили таймер с обратным отсчетом и указали "Крымский мост падет". Это якобы должно произойти 9 мая. Однако действительно ли с мостом что-нибудь произойдет именно в этот период – неизвестно.

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Крымский мост соединяет Россию с оккупированным Крымом через Керченский пролив. Россияне построили его из абсолютно геополитических целей – чтобы иметь сообщение с захваченным полуостровом, минуя территорию материковой Украины. Пока оккупанты перебрасывают через мост свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.