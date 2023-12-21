Он и дальше в аварийном состоянии: в ОК "Юг" рассказали, восстановил ли враг Крымский мост
Сейчас россияне и дальше используют Крымский мост, однако не так интенсивно, как мы бы им этого хотелось. И совсем не так, как это было в начале полномасштабного вторжения.
Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, как сейчас эксплуатируется Крымский мост. Об этом пишет 24 Канал.
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Крымскому мосту "не очень хорошо"
Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты не смогли полноценно восстановить Крымский мост после атак.
Мост остается в болезненном состоянии, потому что полноценно восстановиться ему не удалось. Тем более что сейчас погодные условия чрезвычайно утомительны для него,
– сказала она.
Гуменюк напомнила, что когда этот мост еще проектировали, он изначально не был рассчитан на мощные штормы, которые сейчас наблюдаются в Черном море. И точно уже россияне не рассчитывали при строительстве на "штормы неестественного характера".
Если еще упомянуть о штормах, которые неестественны характеру, так скажем, а корректированы, то ему действительно не очень хорошо,
– заметила Гуменюк.
Теперь Россия использует мост очень осторожно
По словам Гуменюк, Крымский мост преимущественно используется для гражданских нужд. Однако движение автомобилей там значительно замедлено, и часто используется реверсивное движение.
Конечно, оккупанты время от времени используют железнодорожный путь для военных нужд, однако теперь такие перевозки ограничены.
Потому что технически он (Крымский мост – 24 Канал) неспособен выдерживать те нагрузки, которые хотели бы на него наложить,
– уточнила Гуменюк.
Возле Крымского моста снова "дымно"
- Отметим, что 21 декабря во временно оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Российские захватчики еще раз перекрыли движение на Крымском мосту. Известно, что возле него работала враждебная ПВО.
- Оккупанты традиционно заявили об "отражении атаки" и что якобы "повреждений нет". Однако в Керчи загадочно виднеется сильный дым – пока его причина остается загадкой.