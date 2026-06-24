Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Вечер.LIVE".
Смотрите также: Путин сам себя разоблачил: военный объяснил реакцию Кремля на удары по Крыму
Что происходит с Крымским мостом?
Оккупанты не спешат использовать Крымский мост из-за ранее полученных повреждений и возможных новых ударов.
Россияне не спешат использовать его в том объеме, на который он был рассчитан при строительстве сооружения. Это связано с ранее полученными повреждениями, это связано с опасениями повторения этих ситуаций. Поэтому сейчас ситуация, в принципе, тупиковая,
– отметил Плетенчук.
В то же время он отметил, что ещё некоторое время будут наблюдаться попытки прорыва по сухопутному коридору. Он был одной из целей так называемой российской "сво".
Плетенчук предположил, что мост начнет работать в другом режиме.
К слову, ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
Оккупанты использовали его для перевозки личного состава и обеспечения логистики. После этой атаки у врага, вероятно, начнутся серьёзные проблемы с доставкой боеприпасов и техники.