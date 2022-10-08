В России также видели взрыв и пожар на Крымском мосту: яркие кадры
8 октября 2022 , 14:30Читати новину українською
Сегодня Крымский мост пылал очень ярко. Взрывы на мосту видели даже с территории России.
В сети появилось видео жителя Краснодарского края. Он показал, как взрыв на Крымском мосту выглядел с его ракурса, сообщает 24 канал.
К теме Где располагается Крымский мост и почему он так важен для Путина: объясняем на карте
Вид "хлопка" на Крымском мосту с Краснодарского края
В России тоже было хорошо видно, как пылает Крымский мост. В сети появилось видео из Краснодарского края. Сообщается, что это вид на мост со стороны микрорайона Новая Тамань.
Как выглядел взрыв на Крымском мосту со стороны России: смотрите видео
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Около 6:15 утра на Крымском мосту раздался взрыв. Автомобильная часть моста частично ушла под воду, железная дорога тоже повреждена.
- Движение по мосту перекрыли полностью. Когда объект смогут отремонтировать – неизвестно даже в Кремле.
- Национальный антитеррористический комитет заявил, что якобы случился в результате подрыва грузового автомобиля. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Однако украинские СМИ намекают на работу украинских спецслужб, в частности СБУ.
- Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".
К теме – кто мог взорвать Крымский мост: смотрите видео