В России также видели взрыв и пожар на Крымском мосту: яркие кадры

Сегодня Крымский мост пылал очень ярко. Взрывы на мосту видели даже с территории России.

В сети появилось видео жителя Краснодарского края. Он показал, как взрыв на Крымском мосту выглядел с его ракурса, сообщает 24 канал.

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Вид "хлопка" на Крымском мосту с Краснодарского края

В России тоже было хорошо видно, как пылает Крымский мост. В сети появилось видео из Краснодарского края. Сообщается, что это вид на мост со стороны микрорайона Новая Тамань.

Как выглядел взрыв на Крымском мосту со стороны России: смотрите видео

Что известно о взрыве на Крымском мосту

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