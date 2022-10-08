Из-за "хлопка" оккупанты приостановили движение на Крымском мосту
Оккупанты остановили движение по Крымскому мосту, на который нынче пришел "хлопок". Когда движение возобновят неизвестно.
В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по Керченскому мосту приостановлено. В Керчи для водителей автомобилей, которые не могут проехать, организовали стоянку с водой и туалетами. Об этом пишут российские СМИ.
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Россияне готовят переправу
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Сейчас оккупанты планируют запустить паромную переправу через Керченский пролив. На подъездах к мосту водителям разворачивают пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В Росморречфлоте заявили, что судоходство в Керченском проливе из-за "хлопка" на мосту не останавливалось.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
Около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. Местные жители убеждены, что это был прилет. Оккупанты же заявили, что это загорелась цистерна с топливом. Однако почему она могла загореться – традиционно смолчали.
В результате "неожиданного инцидента" обрушилась автомобильная часть моста, а железнодорожная дорога повреждена.
В оккупационной "администрации" Крыма также заявили, что судоходные арки вроде бы не повреждены. Сейчас россияне пытаются потушить пожар на мосту. По официальным данным, пострадавших в результате утреннего пожара на мосту нет.
Крымский мост готовится встретиться с морским дном / Фото с телеграмма Стерненко
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