Из-за "хлопка" оккупанты приостановили движение на Крымском мосту

Оккупанты остановили движение по Крымскому мосту, на который нынче пришел "хлопок". Когда движение возобновят неизвестно.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по Керченскому мосту приостановлено. В Керчи для водителей автомобилей, которые не могут проехать, организовали стоянку с водой и туалетами. Об этом пишут российские СМИ.

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Россияне готовят переправу

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Сейчас оккупанты планируют запустить паромную переправу через Керченский пролив. На подъездах к мосту водителям разворачивают пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.

В Росморречфлоте заявили, что судоходство в Керченском проливе из-за "хлопка" на мосту не останавливалось.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. Местные жители убеждены, что это был прилет. Оккупанты же заявили, что это загорелась цистерна с топливом. Однако почему она могла загореться – традиционно смолчали.

В результате "неожиданного инцидента" обрушилась автомобильная часть моста, а железнодорожная дорога повреждена.

В оккупационной "администрации" Крыма также заявили, что судоходные арки вроде бы не повреждены. Сейчас россияне пытаются потушить пожар на мосту. По официальным данным, пострадавших в результате утреннего пожара на мосту нет.



Крымский мост готовится встретиться с морским дном / Фото с телеграмма Стерненко

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