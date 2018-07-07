Крымский мост неожиданно получил естественный для себя вид: красноречивые фото

Посреди рабочей недели так называемый Крымский мост, которым так гордятся оккупанты, внезапно опустел и на нем практически не было ни одной машины.

Соответствующие фото опубликовал в сети пользователь Twitter с ником Sergey 21+. Заметим, что фотографии датированы 4 июля.

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Крымский мост неожиданно стал пустым

Другие юзеры в свою очередь в комментариях подчеркнули, что с обеих сторон моста наблюдаются очереди.



В комментариях юзеры отмечают, что машины задерживаются в очередях

К слову, российские СМИ также распространили эти снимки. Кроме того, ряд изданий признает, что мост действительно пустует, передает "Обозреватель".



Оккупанты признали, что Крымский мост пустует

Крымский мост, 04 июля 2018 pic.twitter.com/12jAaQj8V2 — Sergey 21+ (@sergeyfirsov) 4 July 2018

Напомним, 10 июня оккупанты заявляли, что по Крымскому мосту проехали более 25 тысяч машин, что якобы является рекордом.