02:41
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 15°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
  • среда
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Крымский мост неожиданно получил естественный для себя вид: красноречивые фото

428 Читати новину українською
Крымский мост внезапно опустел
Крымский мост внезапно опустел / Twitter-акаунт користувача Sergey 21+.

Посреди рабочей недели так называемый Крымский мост, которым так гордятся оккупанты, внезапно опустел и на нем практически не было ни одной машины.

Соответствующие фото опубликовал в сети пользователь Twitter с ником Sergey 21+. Заметим, что фотографии  датированы 4 июля.

Читайте также: На земле, воздухе и под водой: как охраняется Крымский мост

Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
Крымский мост неожиданно стал пустым

Другие юзеры в свою очередь в комментариях подчеркнули, что с обеих сторон моста наблюдаются очереди.

Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
В комментариях юзеры отмечают, что машины задерживаются в очередях

К слову, российские СМИ также распространили эти снимки. Кроме того, ряд изданий признает, что мост действительно пустует, передает "Обозреватель".

Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
Оккупанты признали, что Крымский мост пустует

Напомним, 10 июня оккупанты заявляли, что по Крымскому мосту проехали более 25 тысяч машин, что якобы является рекордом.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 7 июля: умер Левко Лукьяненко, предстоящая встреча Путина и Трампа
7 июля, 23:01 Главные новости 7 июля: умер Левко Лукьяненко, предстоящая встреча Путина и Трампа
121
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 июля, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 1114
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
7 июля, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 428
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
7 июля, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1143
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
7 июля, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 513
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук