Крымский мост неожиданно получил естественный для себя вид: красноречивые фото
Посреди рабочей недели так называемый Крымский мост, которым так гордятся оккупанты, внезапно опустел и на нем практически не было ни одной машины.
Соответствующие фото опубликовал в сети пользователь Twitter с ником Sergey 21+. Заметим, что фотографии датированы 4 июля.
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Крымский мост неожиданно стал пустым
Другие юзеры в свою очередь в комментариях подчеркнули, что с обеих сторон моста наблюдаются очереди.
В комментариях юзеры отмечают, что машины задерживаются в очередях
К слову, российские СМИ также распространили эти снимки. Кроме того, ряд изданий признает, что мост действительно пустует, передает "Обозреватель".
Оккупанты признали, что Крымский мост пустует
Напомним, 10 июня оккупанты заявляли, что по Крымскому мосту проехали более 25 тысяч машин, что якобы является рекордом.
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