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Кримський міст неочікувано отримав природній для себе вигляд: промовисті фото

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Кримський міст раптово спорожнів
Кримський міст раптово спорожнів / Twitter-акаунт користувача Sergey 21+.

Посеред робочого тижня так званий Кримський міст, яким так пишаються окупанти, раптово спорожнів і на ньому практично не було жодної машини.

Відповідні фото опублікував у мережі користувач Twitter з ніком Sergey 21+. Зауважимо, що світлини є датованими 4 липня.

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Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
Кримський міст неочікувано став порожнім 

Інші юзери своєю чергою у коментарях підкреслили, що з обох боків мосту спостерігаються черги.

Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
У коментарях юзери відзначають, що машини затримуються в чергах 

До слова, російські ЗМІ також поширили ці знімки. Крім того, низка видань визнає, що міст справді пустує, передає "Обозреватель".

Кримський міст, анексія, Крим, окупанти, Росія
Окупанти визнали, що Кримський міст пустує 

Нагадаємо, 10 червня окупанти заявляли, що Кримським мостом проїхали понад 25 тисяч машин, що нібито є рекордом.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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