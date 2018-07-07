Кримський міст неочікувано отримав природній для себе вигляд: промовисті фото

Посеред робочого тижня так званий Кримський міст, яким так пишаються окупанти, раптово спорожнів і на ньому практично не було жодної машини.

Відповідні фото опублікував у мережі користувач Twitter з ніком Sergey 21+. Зауважимо, що світлини є датованими 4 липня.

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Кримський міст неочікувано став порожнім

Інші юзери своєю чергою у коментарях підкреслили, що з обох боків мосту спостерігаються черги.



У коментарях юзери відзначають, що машини затримуються в чергах

До слова, російські ЗМІ також поширили ці знімки. Крім того, низка видань визнає, що міст справді пустує, передає "Обозреватель".



Окупанти визнали, що Кримський міст пустує

Крымский мост, 04 июля 2018 pic.twitter.com/12jAaQj8V2 — Sergey 21+ (@sergeyfirsov) 4 July 2018

Нагадаємо, 10 червня окупанти заявляли, що Кримським мостом проїхали понад 25 тисяч машин, що нібито є рекордом.