На землі, з неба і під водою: як охороняється Кримський міст

Окупанти посилено охороняють Кримський міст на землі, з неба і під водою. Усе тому, що він у першу чергу є дорогою для ротації військової техніки на окупований півострів.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"На всіх 18 кілометрах автопотік контролюють відразу три блокпости – на в'їзді з Керчі, Тамані та на острові Тузла. Поліцейські зупиняють кожен десятий автомобіль, особливо, якщо авто на іноземних номерах і з тонованими вікнами", – мовиться в сюжеті.

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По обидва боки і безпосередньо на острові Тузла встановлені три блок-пости, на яких перевіряють усі пасажирські автобуси. При цьому деяких пасажирів змушують проходити повний огляд з металошукачами.

З моря міст вже охороняють співробітники Росгвардії і спецслужби ФСБ. В їхньому арсеналі – катер "Ламантин", перехоплювач "Соболь", протидиверсійний катер "Грачонок", десантний катер "Раптор" і підводний безпілотний комплекс "Пінгвін",

– розповіли журналісти.

На думку експертів, над мостом звели цілий стратегічний протиракетний купол за допомогою комплексів С-400 і "Тор". Усе тому, що міст є не просто дорогою до Криму для туристів, а стратегічним шляхом для пересування військової техніки.

До слова, російська "влада" у Криму продала акції українських санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" та "Ай-Петрі", що розташовані в Ялті.