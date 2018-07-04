На земле, с неба и под водой: как охраняется Крымский мост

Оккупанты усиленно охраняют Крымский мост на земле, с неба и под водой. Все потому, что он в первую очередь является дорогой для ротации военной техники на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"На всех 18 километрах автопоток контролируют сразу три блокпоста на въезде из Керчи, Тамани и на острове Тузла. Полицейские останавливают каждый десятый автомобиль, особенно, если авто на иностранных номерах и с тонированными стеклами", – говорится в сюжете.

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По обе стороны и непосредственно на острове Тузла установлены три блокпоста, на которых проверяют все пассажирские автобусы. При этом некоторых пассажиров заставляют проходить полный досмотр с металлоискателями.

С моря мост уже охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ. В их арсенале – катер "Ламантин", перехватчик "Соболь", противодиверсионный катер "Грачонок", десантный катер "Раптор" и подводный беспилотный комплекс "Пингвин",

– рассказали журналисты.

По мнению экспертов, над мостом возвели целый стратегический противоракетный купол с помощью комплексов С-400 и "Тор". Все потому, что мост является не просто дорогой к Крыму для туристов, а стратегическим путем для передвижения военной техники.

К слову, российская "власть" в Крыму продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", расположенных в Ялте.