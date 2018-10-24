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      Крымский мост рухнул: оккупанты подняли пролет, который упал в воду

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      Оккупанты подняли пролет Крымского моста, который упал в воду
      Оккупанты подняли пролет Крымского моста, который упал в воду / most.life

      Строители извлекли из воды фрагмент железнодорожной части Крымского моста, незаконно построенного оккупантами из материковой России к аннексированному полуострову. Он обвалился и упал в воду еще в начале октября.

      Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на информационный центр "Крымского моста".

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      Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднятый плавкраном и вывезен на складскую площадку, – сообщили оккупанты.

      Отмечается, что в ближайшее время завод-производитель должен поставить новую металлоконструкцию.

      Кроме того, сейчас строители устанавливают акустические экраны на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с берегов.

      "Они обеспечат защиту окружающей среды от шума хозяйственных складов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года", – говорится в сообщении.

      На Крымском мосту оккупанты устанавливают акустические экраны для шумозащиты

      Оккупанты устанавливают шумозащиту на Крымском мосту

      Напомним, 4 октября так называемый Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Причина "обвала" – техническая неисправность одной из домкратных систем.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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