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      Кримський міст завалився: окупанти підняли проліт, який впав у воду

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      Окупанти підняли проліт Кримського мосту, який впав у воду
      Окупанти підняли проліт Кримського мосту, який впав у воду / most.life

      Будівельники витягли з води фрагмент залізничної частини Кримського мосту, незаконно побудованого окупантами з материкової Росії до анексованого півострова. Він обвалився і впав у воду ще на початку жовтня.

      Про це повідомляє "РБК" з посиланням на інформаційний центр "Кримського мосту".

      Читайте також: Кримський міст буде руйнуватися: активіст назвав причину

      Металевий елемент прольоту минулого тижня був розрізаний на п'ять частин, піднятий плавкраном і вивезений на складський майданчик, – повідомили окупанти.

      Зазначається, що найближчим часом завод-виробник повинен поставити нову металоконструкцію.

      Окрім того, наразі будівельники встановлюють акустичні екрани на ділянках сполучення Кримського мосту із залізничними підходами до нього з берегів.

      "Вони забезпечать захист навколишнього середовища від шуму господарських складів, за допомогою яких будується залізниця, і знизять шумове навантаження від вантажного й пасажирського транспорту після відкриття руху поїздів у грудні 2019 року", – йдеться у повідомленні.


      На Кримському мості окупанти встановлюють акустичні екрани для шумозахисту


      Окупанти встановлюють шумозахист на Кримському мості

      Нагадаємо, 4 жовтня так званий Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Причина "обвалу" – технічна несправність однієї з домкратних систем.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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