Крымского моста не существует на Google Maps

На сервисе Google Maps отсутствует незаконно построенный Крымский мост, который накануне официально открыл президент России Владимир Путин. Этот мост соединяет Керченский полуостров с Таманским, который расположен в РФ.

На факт отсутствия моста на карте обратили внимание пользователи социальных сетей.

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Так, некоторые интернет-пользователи отмечают, что Google Maps отказывается прокладывать маршрут из российской Ростова-на-Дону в оккупированный Севастополь через Крымский мост.

Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталия (@Nata4468) 15 мая 2018 г.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) 16 мая 2018 г.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, поэтому, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируют до конца 2018 года.