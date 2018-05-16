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Крымского моста не существует на Google Maps

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Google Maps не показывает Крымский мост
Google Maps не показывает Крымский мост / Most.life

На сервисе Google Maps отсутствует незаконно построенный Крымский мост, который накануне официально открыл президент России Владимир Путин. Этот мост соединяет Керченский полуостров с Таманским, который расположен в РФ.

На факт отсутствия моста на карте обратили внимание пользователи социальных сетей.

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Так, некоторые интернет-пользователи отмечают, что Google Maps отказывается прокладывать маршрут из российской Ростова-на-Дону в оккупированный Севастополь через Крымский мост.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое  Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, поэтому, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируют до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма Google
Источник: 24 Канал
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