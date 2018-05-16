Кримського мосту не існує на Google Maps

На сервісі Google Maps відсутній незаконно збудований Кримський міст, який напередодні офіційно відкрив президент Росії Володимир Путін. Цей міст з’єднує Керченський півострів із Таманським, що розташований в РФ.

На факт відсутності мосту на карті звернули увагу користувачі соціальних мереж.

Читайте також: У мережі висміяли фото Путіна під час відкриття Керченського мосту

Так, деякі інтернет-користувачі відзначають, що Google Maps відмовляється прокладати маршрут з російського Ростова-на-Дону до окупованого Севастополя через Кримський міст.

Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталия (@Nata4468) 15 мая 2018 г.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) 16 мая 2018 г.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії". Проте повністю завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2018 року.