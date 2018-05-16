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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кримського мосту не існує на Google Maps

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Google Maps не показує Кримський міст
Google Maps не показує Кримський міст / Most.life

На сервісі Google Maps відсутній незаконно збудований Кримський міст, який напередодні офіційно відкрив президент Росії Володимир Путін. Цей міст з’єднує Керченський півострів із Таманським, що розташований в РФ.

На факт відсутності мосту на карті звернули увагу користувачі соціальних мереж.

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Так, деякі інтернет-користувачі відзначають, що Google Maps відмовляється прокладати маршрут з російського Ростова-на-Дону до окупованого Севастополя через Кримський міст.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії". Проте повністю завершити всі будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Google
Джерело: 24 Канал
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