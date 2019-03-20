Крымском мосту грозит катастрофа после запуска железной дороги, – инженер

Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с РФ, создал немало проблем для россиян и несет большую угрозу для Азовского моря. Сейчас оккупанты строят железнодорожную часть моста. Однако, геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей и вызвать катастрофу.

Геологические условия в Керченском проливе, над которым построили Крымский мост и вправду очень плохи, отметил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер-мостостроитель Георгий Росновский в комментарии "Обозревателю".

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"Прочные грунты там очень глубоко, а сваи нужно забивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низок, а между опорами – маленькие пролеты, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно бить и раскачивать опоры", – заметил инженер.

Любой наклон поперечины моста может спровоцировать сход поезда с рельсов. Но не только внешние факторы влияют на устойчивость опор, но и нагрузки, которые усилятся после запуска грузовых и пассажирских поездов.

"Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, оседание опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность", – пояснил Росновский.

Почему рушится "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обваливался. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



Основной причиной быстрого разрушения моста есть нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушениях является выдумками.