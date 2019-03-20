14:30
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Крымском мосту грозит катастрофа после запуска железной дороги, – инженер

      432 Читати новину українською
      Запуск железной дороги грозит Крымскому мосту катастрофой
      Запуск железной дороги грозит Крымскому мосту катастрофой / most.life

      Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с РФ, создал немало проблем для россиян и несет большую угрозу для Азовского моря. Сейчас оккупанты строят железнодорожную часть моста. Однако, геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей и вызвать катастрофу.

      Геологические условия в Керченском проливе, над которым построили Крымский мост и вправду очень плохи, отметил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер-мостостроитель Георгий Росновский в комментарии "Обозревателю".

      Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

      "Прочные грунты там очень глубоко, а сваи нужно забивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низок, а между опорами – маленькие пролеты, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно бить и раскачивать опоры", – заметил инженер.

      Любой наклон поперечины моста может спровоцировать сход поезда с рельсов. Но не только внешние факторы влияют на устойчивость опор, но и нагрузки, которые усилятся после запуска грузовых и пассажирских поездов.

      "Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, оседание опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность", – пояснил Росновский.

      Почему рушится "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обваливался. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      Основной причиной быстрого разрушения моста есть нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушениях является выдумками.

      blog_ava
      Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
      сегодня
      4359
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Строительство Крымский мост Новости Крыма Железная дорога
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      сегодня , 14:29 Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      Світові Медіа 8
      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      сегодня , 14:00 "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      Леонід Остальцев 51
      Лучше уж Нурсултанджелес: соцсети смеются над переименованием Астаны
      сегодня , 13:47 Лучше уж Нурсултанджелес: соцсети смеются над переименованием Астаны
      171
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сегодня , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1669
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня , 10:51 Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      Ірина Поліщук 1144
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Ющенко удостоили награды за служение государству
       20 сентября 2011 , 11:44 15
      Звезда ПСЖ рискует остаться без футбола на целый год из-за желания уйти из клуба
       12 августа 2018 , 16:45
      Главные новости футбола 12 августа: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, Барселона и Бавария завоевали Суперкубки
       13 августа 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук