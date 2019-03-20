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      Кримському мосту загрожує катастрофа після запуску залізниці, – інженер

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      Запуск залізниці загрожує Кримському мосту катастрофою
      Запуск залізниці загрожує Кримському мосту катастрофою / most.life

      Кримський міст, який з'єднує окупований півострів з РФ, створив чимало проблем для росіян та несе велику загрозу для Азовського моря. Наразі окупанти будують залізничну частину мосту. Проте, геологічні умови, великі навантаження і зовнішні чинники можуть призвести до пошкодження залізничних колій і викликати катастрофу.

      Геологічні умови у Керченській протоці, над якою збудували Кримський міст і справді дуже погані, зазначив автор двох українських проектів Кримського мосту, інженер-мостобудівник Георгій Росновский у коментарі "Обозревателю".

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      "Міцні ґрунти там дуже глибоко, а палі потрібно забивати ще глибше, щоб вони могли вистояти. Плюс там дуже багато грязьових вулканів, що дуже погано впливає на опори. І сама схема моста дуже невдала, він дуже низький, а між опорами – маленькі прольоти, що дуже погано в умовах проходу льоду, який буде поступово бити й розгойдувати опори", – зауважив інженер.

      Будь-який нахил поперечки мосту може спровокувати сходження потяга з рейок. Але не тільки зовнішні фактори впливають на стійкість опор, але й навантаження, яке посилиться після запуску вантажних і пасажирських поїздів.

      "Максимальні навантаження лімітовані будівельними нормами при проектуванні залізничних мостів. Але й ці норми зараз часто неграмотно складаються. Рух – це вібрація, не тільки рух води або льоду, осідання опор і геологія, але й зовнішня вібрація від навантаження, це все впливає на безпеку", – пояснив Росновський.

      Чому руйнується "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями, зауважують експерти. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Будівництво Новини Криму Кримський міст Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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