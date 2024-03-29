Инцидент произошел 28 марта. В эфире 24 Канала авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский предположил, какая причина падения вражеского судна.

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Работает "Пе-Ве-О"

Вполне вероятно, что истребитель Су-27 над оккупированным Севастополем сбила российская ПВО. Как отметил авиаэксперт, система противовоздушной обороны может срабатывать автоматически и уничтожать даже свои самолеты.

Я предполагаю, что, скорее всего, был friendly fire собственными силами ПВО,

– сказал Храпчинский.

Россия в активном режиме постоянно работает над акваторией Черного моря и полуостровом Крым. Ведь с нашей стороны активно летят воздушные цели как БПЛА, так и ракеты, поэтому враг постоянно мониторит ситуацию.

Могла произойти задержка ответа пилота или не сработала система "свой – чужой", в результате чего этот самолет был сбит.

Важно! С начала полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 347 самолетов и 325 вертолетов.

Путину "лапшу вешают"

В то же время Владимир Путин во время пресс-конференции резко отрицал, что российские системы ПВО могут сбивать свои же самолеты. Диктатор начал оправдываться, что якобы современная автоматика системы "свой – чужой" распознает самолеты и никогда не ошибается. Мол, даже если сработает человеческий фактор и кто-то нажмет кнопку, то система распознает свой самолет и не будет сбивать его.

Очевидно, Путину продолжают рассказывать сказки о так называемой "второй армии мира", успехах "сво" в Украине, уникальной российской технике и тому подобное.

Я думаю, что его (Путина – 24 Канал) хорошо обманывают те инженеры, которые говорят, что "Кинжал" – гиперзвуковая ракета, а "Циркону" "аналогов нет",

– добавил авиаэксперт.

По его словам, есть случаи даже в довольно мощных странах, когда отрабатывают самостоятельно системы противовоздушной обороны. Говорить о новейшей технике у россиян бессмысленно, ведь даже Су-35 или Су-34 – это лишь глубокая модернизация советского Су-127.

Уничтожение российских самолетов