Инцидент произошел 28 марта. В эфире 24 Канала авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский предположил, какая причина падения вражеского судна.
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Работает "Пе-Ве-О"
Вполне вероятно, что истребитель Су-27 над оккупированным Севастополем сбила российская ПВО. Как отметил авиаэксперт, система противовоздушной обороны может срабатывать автоматически и уничтожать даже свои самолеты.
Я предполагаю, что, скорее всего, был friendly fire собственными силами ПВО,
– сказал Храпчинский.
Россия в активном режиме постоянно работает над акваторией Черного моря и полуостровом Крым. Ведь с нашей стороны активно летят воздушные цели как БПЛА, так и ракеты, поэтому враг постоянно мониторит ситуацию.
Могла произойти задержка ответа пилота или не сработала система "свой – чужой", в результате чего этот самолет был сбит.
Путину "лапшу вешают"
В то же время Владимир Путин во время пресс-конференции резко отрицал, что российские системы ПВО могут сбивать свои же самолеты. Диктатор начал оправдываться, что якобы современная автоматика системы "свой – чужой" распознает самолеты и никогда не ошибается. Мол, даже если сработает человеческий фактор и кто-то нажмет кнопку, то система распознает свой самолет и не будет сбивать его.
Очевидно, Путину продолжают рассказывать сказки о так называемой "второй армии мира", успехах "сво" в Украине, уникальной российской технике и тому подобное.
Я думаю, что его (Путина – 24 Канал) хорошо обманывают те инженеры, которые говорят, что "Кинжал" – гиперзвуковая ракета, а "Циркону" "аналогов нет",
– добавил авиаэксперт.
По его словам, есть случаи даже в довольно мощных странах, когда отрабатывают самостоятельно системы противовоздушной обороны. Говорить о новейшей технике у россиян бессмысленно, ведь даже Су-35 или Су-34 – это лишь глубокая модернизация советского Су-127.
Уничтожение российских самолетов
- Ночью 20 марта на российском аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что ГУР МО нанесли удар по военному объекту украинскими дронами "Лютый".
- Спутниковые снимки свидетельствуют, что на момент удара на территории авиабазы было 11 самолетов. Говорится, в частности, о 9 бомбардировщиках – 6 Ту-95 и 3 Ту-160.
- После этого инцидента, на аэродроме "Энгельс" снова появились нарисованные истребители Ту-95МС и Ту-160. На снимке также зафиксированы последствия ночного "хлопка".