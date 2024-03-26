Сообщается, что из-за российского летчика без света осталась часть города. Оккупанты оправдывали это тем, что Су-34 облетал птичек – теперь он так делать не будет.

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Невероятные полеты

Россияне в сети опубликовали видео, на котором российский Су-34 влетает в линии электропередач в городе Воронеж. Там можно заметить, что истребитель опустился настолько низко, что не смог избежать столкновения с ЛЭП. Сам самолет получил лишь незначительные повреждения, зато жители Воронежа были вынуждены сидеть без света, а также воды – провода порвались в районе дамбы.

Инцидент удалось заснять местным рыбакам, которые, очевидно, и выложили видео в сеть.

Провода, гля. Осторожно... Надо уходить. Провода оторвало на**й. Глянь, искрило,

– делятся мужчины.

Российский Су-34 врезается в линии электропередач: смотрите видео

Пропагандисты уже отреагировали на этот инцидент и заявили, якобы пилот просто пытался спасти птиц. Истребитель Су-34 якобы уклонялся от стаи птиц, которые вернулись из теплых краев. По словам россиян, пилоты просят прощения и обещают "больше не жалеть птиц и в провода не влетать".

Оккупант направил самолет в село

Около месяца назад ВСУ поразили российский истребитель, который сбрасывал бомбы на позиции украинских защитников. После этого пилот цинично направил подбитый самолет не в поле, а в населенные пункты Антрацитовской громады оккупированной Луганской области.

В частности, жителям села Дьяково удалось заснять момент, когда самолет падает прямо на улицу, на которые по их словам, "живет Любовь Николаевна". На месте падения был заметен огромный столб дыма.