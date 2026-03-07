Вторая Чернобаевка, – полковник запаса предположил, что может готовиться в Крыму
- Украинские силы нанесли удары по комплексу С-400 в Крыму и уничтожили вертолет Ка-27 в Черном море, что может быть подготовкой к важной операции.
- Атаки на вражеские объекты в Крыму заставляют Россию перебрасывать зенитно-ракетные комплексы со всей страны, что создает военно-политический капкан для врага.
Украинские силы 5 марта нанесли несколько мощных ударов по обороноспособности врага. Во временно оккупированном Крыму они ударили по комплексу С-400, а в акватории Черного моря – разбили вертолет Ка-27. Эти действия свидетельствуют о подготовке к важной операции.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, для чего Силы обороны атакуют оккупированный Крымский полуостров, который превращается во вторую Чернобаевку. Также украинские защитники в Донецкой области разбили три склада врага с горюче-смазочными материалами.
К чему готовятся украинские силы в Черном море?
Свитан отметил, что вражеские объекты в оккупированном Крыму так интенсивно атакуются Украиной, что он может повторить судьбу известного села на Херсонщине.
"Это вторая Чернобаевка. Это такой механизм, когда выбивая в одной точке, заставляешь противника туда стягивать со всей территории России те средства, которые выбиваются. Допустим, на какой-то площадке происходит уничтожение ПВО противников в Крыму, а россиянам некуда деваться – им нужно прикрывать Крымский мост", – объяснил военный эксперт.
Стоит знать. Чернобаевка – село на Херсонщине, которое стало легендарным за время войны в Украине. Украинские силы по меньшей мере 26 раз ликвидировали технику россиян, в частности много вражеских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке, когда враг пытался закрепиться в селе.
Это является военно-политическим капканом для россиян, который они создали сами себе. И из-за него им приходится собирать со всей России зенитно-ракетные комплексы и локаторы, чтобы постоянно восстанавливать это направление. Поэтому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в режиме Чернобаевки продолжается уничтожение локации, ЗРК противника на этом направлении.
В то же время основная задача – создание коридора для прохода на Черноморское побережье – в Новороссийск, Туапсе и далее в сторону Северного Кавказа, Каспия. Это общее направление,
– подчеркнул он.
Также украинские силы в последнее время охотятся за воздушными средствами врага, которые могут противодействовать подводным и надводным операциям Украины. Российский вертолет Ка-27, который поразили бойцы Военно-Морских Сил ВСУ, именно такое средство.
Ранее специалисты ГУР, ССО, СБУ отминусовали три вражеских вертолета Ка-27, и это уже четвертый. Морская авиация России использовала эти противолодочные вертолеты для противодействия именно украинским атакам,
– подчеркнул Роман Свитан.
Ка-27 может работать по БЭКам, надводным, подводным и полупогружным судам. Поэтому, скорее всего, по словам военного эксперта, продолжается подготовка, в том числе и морской операции по по крайней мере российскому побережью Черного моря. Также недавно было уничтожено два противолодочных самолета Б-12 морской авиации.
В общем уничтожено, как заметил полковник ВСУ в запасе, шесть бортов российской противолодочной морской авиации. Это означает, что Украине будет гораздо проще планировать и выполнять операции по ликвидации российского флота и экономических объектов на Черном море.
Какие потери понес враг?
Силы обороны 5 марта совершили атаку на оккупированный Крым, где уничтожили "район базирования ЗРС С-400" в селе Орловка.
Также под ударами оказались три российских склада горюче-смазочных материалов. Речь идет об одном – в Мариуполе и двух – в Новоамвросиевском в Донецкой области. В соседней Амвросиевке ликвидирован склад материально-технического обеспечения.
Кроме того, бойцы ВМС ВСУ во взаимодействии с ССО поразили российский вертолет Ка-27, который пытался сесть на площадку буровой установки "Сиваш", расположенной на Голицынском газовом месторождении в акватории Черного моря. Она, также попала под удар.