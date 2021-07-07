Россия может разместить ядерное вооружение в Крыму: в ОП заявили об объектах с материалами

В оккупированном Россией Крыму есть 3 – 5 объектов, которые содержат расходные материалы для изготовления ядерного оружия. Это означает, что вопрос безопасности в регионе является глобальным.

Об этом заявила заместительница представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Важно Оккупанты разместили в Крыму потенциальные носители ядерного оружия, – МИД

Она подчеркнула, что страна-агрессор может разместить ядерное вооружение. Именно поэтому украинское правительство посылало соответствующие сигналы в международные инстанции сразу после оккупации Крыма.

Вопрос Крыма – вопрос не только Украины, но и всего мира. И вопрос безопасности в Азово-Черноморском регионе касается не только Украины, но и ряда наших ближайших партнеров, и НАТО в частности,

– отметила Ташева.

По ее словам, украинские спецслужбы имеют достаточно много данных о ядерном оружии. Она добавила, что важно продолжать на международном уровне говорить о потере Украиной контроля над объектами в оккупированном Крыму, которые Кремль может использовать для создания подобного вооружения.

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"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что примерно 3 – 5 объектов (в оккупированном Крыму, – 24 канал) точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия", – отметила Ташева.

Она убеждена, что этот вопрос может быть одной из тем "Крымской платформы".

"Крымская платформа" – это новый консультативный формат, который инициировала Украина. Главная цель – повысить международное реагирование на оккупацию Крыма. В частности, речь идет о давлении на Россию, а также защите прав жертв оккупационного режима.