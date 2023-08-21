По сути, в местных телеграм-каналах сообщили об отключении света. Около 11:16 появилась публикация об аварийном отключении высоковольтной линии, передает 24 Канал.

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Отключение между селами Доброе и Перевальное

Вскоре так называемый "советник главы" Крыма Олег Крючков поспешил успокоить оккупантов. Мол, предварительно ликвидируют аварию через два часа. Правда, он не рассказал, ни какие населенные пункты сидят без света, ни сколько абонентов не имеют доступа к электричеству.

Уже в 11:29 местные телеграм-каналы рассказали о ситуации в Алуште. Там тоже отсутствует электроэнергия. В городе стоят троллейбусы, не работают светофоры. Также не продают ничего магазины, ведь не могут принять оплату из-за отсутствия света и интернета.

Понятно, что в Крыму ничего не происходит. Просто стало слишком жарко и линия электропередач решила прилечь, чтобы хоть немного отдохнуть. Ничего личного.

Для понимания! Населённый пункт Доброе и Алушту отделяют каких-нибудь 30 с лишним километров. Неудивительно, что свет отсутствует также у побережья.



Доброе между Симферополем и Алуштой / Скриншот карты

Кстати, пишут также, что нет света в отдельных районах Симферополя. А это уже в каких-то 15 километрах от того же Доброго.

Тем временем в Ростове раздались мощные взрывы

Заметим, что в местных телеграм-каналах около 10:40 начали появляться сообщения. У них говорилось о том, что в городе прогремели чрезвычайно мощные взрывы.

По словам горожан, "раздался громкий тройной взрыв". Причем его слышали в Ростове в разных районах. Россияне сетовали на то, что после взрыва у них "тряслись окна".

Причем его слышали в Ростове в разных районах. Россияне сетовали на то, что после взрыва у них "тряслись окна". Правда, никто не понимал, что происходит. Практически целый час местные власти держали жителей в напряжении. Впрочем, позже решили придумать басню о происхождении звуков.

Так, губернатор Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. Он также рассказал, что это за "громкие звуки" слышали в Ростове.

Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие,

– написал Голубев.