Власне, у місцевих телеграм-каналах повідомили про відключення світла. Близько 11:16 з'явилася публікація про аварійне відключення високовольтної лінії, передає 24 Канал.

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Відключення між селами Добре та Перевальне

Невдовзі так званий "радник глави" Криму Олег Крючков поспішив заспокоїти окупантів. Мовляв, попередньо ліквідують аварію за дві години. Правда, він не розповів, ані які населені пункти сидять без світла, ані скільки абонентів не мають доступу до електрики.

Вже о 11:29 місцеві телеграм-канали розповіли про ситуацію в Алушті. Там теж відсутня електроенергія. Містом стоять тролейбуси, не працюють світлофори. Також не продають нічого магазини, адже не можуть прийняти оплату через відсутність світла й інтернету.

Ясна річ, що у Криму нічого не відбувається. Просто стало надто спекотно і лінія електропередач вирішила прилягти, щоб бодай трохи відпочити. Нічого особистого.

Для розуміння! Населений пункт Добре й Алушту відділяють якихось 30 з лишком кілометрів. Тож, не дивно, що світло відсутнє також біля узбережжя.



Населений пункт Добрий між Сімферополем і Алуштою / Скриншот карти

До слова, пишуть також, що немає світла в окремих районах Сімферополя. А це вже за якихось 15 кілометрів від того ж Доброго.

Тим часом у Ростові пролунали потужні вибухи

Зауважимо, що в місцевих телеграм-каналах близько 10:40 почали з'являтися повідомлення. У них ішлося про те, що у місті пролунали надзвичайно потужні вибухи.

За словами містян, "пролунав гучний потрійний вибух". Причому його чули у Ростові у різних районах. Росіяни нарікали на те, що після вибуху у них "тряслися вікна".

Причому його чули у Ростові у різних районах. Росіяни нарікали на те, що після вибуху у них "тряслися вікна". Правда, ніхто не розумів, що відбувається. Практично цілу годину місцева влада тримала мешканців у напрузі. Втім, пізніше вирішила вигадати байку про походження звуків.

Так, губернатор Голубєв закликав мешканців зберігати спокій. Він також розповів, що ж це за "гучні звуки" чули у Ростові.

Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій,

– написав Голубєв.