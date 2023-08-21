Партизанское движение "Атеш" отметило, что у врага проблемы с логистикой в оккупированном Крыму. На одной из станций стоит множество поездов с цистернами.

Читайте также О Крымском городе и угрозе обстрелов в День Независимости: самое главное из разговора с Юсовым

Поезда стоят на месте

По данным агента "Атеш", на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой" зафиксировали огромное количество поездов с цистернами под загрузку горюче-смазочных материалов.

Подобная ситуация наблюдается и на других станциях. Отправка этих составов пока не ожидается. Это связано с логистическими проблемами России за пределами полуострова,

– говорят в "Атеше"

В Симферополе на железной дороге стоит множество поездов с цистернами: смотрите видео

Партизаны отмечают, что это "первые звоночки для российской логистики". По их словам, ее ожидает полное разрушение, как и всей обороны врага на Юге.

Вместо поездов – суда

20 августа партизаны движения "Атеш" рассказали, что наблюдают за действиями врага на Керченском мосту. Так, им удалось зафиксировать, что вблизи мостового перехода двигаются 5 грузовых судов России.

В "Атеше" высказали предположение относительно этих судов. Есть вероятность, что с их помощью враг мог транспортировать грузы военного назначения.

В движении отметили, что по всему оккупированному Крыму действуют их агенты. И они продолжают мониторить движения и активность врага на полуострове.

В "Атеше" добавили, что техника, которую враг мог транспортировать судами, не должна добраться до фронта. Кроме того, призывали приобщаться людей, находящихся на оккупированных территориях. Таким образом, можно будет приблизить победу Украины.

Переправы россиян под угрозой

Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что Чонгарский и Генический мосты получили существенные повреждения.

Именно поэтому оккупанты пытаются навести понтонные переправы там. Так что она сделала важное предупреждение. Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что мы попали в мосты, так что можем попасть и в понтоны врага.