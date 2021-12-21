В Крыму оккупанты стреляли с корабля, который построили на захваченном керченском заводе

В оккупированном Крыму российский флот провел госиспытание малого ракетного корабля "Циклон". Его построили на захваченном керченском судостроительном заводе "Залив".

Экипаж корабля на выходе в море начал стрелять из артиллерийских установок в штатном режиме.

Кстати Украина может доставить боевые катера в Азовское море через Керченский пролив

Что известно о корабле

"Циклон" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки.

Корабль может плавать на 2,5 тысячи миль. Его автономность составляет 15 дней.

Российская провокация с украинским кораблем

9 декабря в России сделали заявление, что украинский военный корабль двигается в сторону Керченского пролива.

Государство-агрессор утверждало, что украинское судно "Донбасс" якобы "создавало угрозу безопасности мореплавания". В российских СМИ подняли истерику, однако впоследствии пропагандисты опубликовали информацию о том, что украинское судно возвращается в Мариуполь.

В Министерстве обороны опровергли все российские заявления и подчеркнули, что Азовское море является общей акваторией для Украины и России.

Кстати, в ВМС не исключают, что Украина может доставить боевые катера Mark VI в Бердянск через Керченский пролив.

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На сайте Black sea news отмечено, что судостроительный завод "Залив" включен в санкционный список ЕС, США и Украины.