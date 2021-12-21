Екіпаж корабля на виході в море почав стріляти з артилерійських установок у штатному режимі.

До речі Україна може доправити бойові катери в Азовське море через Керченську протоку

Що відомо про корабель

"Циклон" має на озброєнні універсальний ракетний комплекс з ракетами "Калібр", артилерійську установку АК-176МА, зенітний ракетний комплекс "Панцир-М", великокаліберні кулеметні установки.

Корабель може плавати на 2,5 тисячі миль. Його автономність становить 15 діб.

Зверніть увагу! На сайті Black sea news зазначено, що суднобудівний завод "Затока" включений до санкційного списку ЄС, США та України.

Російська провокація з українським кораблем

9 грудня у Росії зробили заяву, що український військовий корабель рухається в бік Керченської протоки.

Держава-агресорка стверджувала, що українське судно "Донбас" нібито "створювало загрозу безпеці мореплавання". У російських ЗМІ здійняли істерику, однак згодом пропагандисти таки опублікували інформацію про те, що українське судно повертається до Маріуполя.

У Міністерстві оборони спростували усі російські заяви та наголосили, що Азовське море є спільною акваторією для України та Росії.

До речі, у ВМС не виключають, що Україні може доправити бойові катери Mark VI у Бердянськ через Керченську протоку.

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