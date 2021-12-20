Через невеликий розмір катери будуть корисними в Азовському морі. Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
До речі Флот Росії перекрив 70% акваторії Азовського моря, – Міноборони
Що відомо про катери Mark VI
За словами командувача, Дунай і лимани – теж місце роботи цих катерів. Вони швидкі, непомітні, багатофункційні. Неїжпапа зазначив, що катер може швидко доставити якийсь невеличкий резерв в певну точку. Він чудово підходить для спеціальних операцій, зокрема, доставки морської піхоти. На ньому можна встановити невеличкі протибійні комплекси.
Командувач назвав такі судна "паличками-виручалочками". Загалом Україна має отримати 12 таких катерів.
Їх можуть переправити через Керченську протоку
За словами Неїжпапи, доправити катери до Азовського моря можна двома шляхами: через Керченську протоку та суходолом.
Думаю, що будемо розглядати цей варіант (переправлення через Керченську протоку – 24 канал). Ми повинні залишати за собою право проходу наших кораблів через Керченську протоку. Подивимося,
– наголосив командувач.
Російська провокація з українським кораблем: головне
- 9 грудня ФСБ Росії заявила, що український військовий корабель рухається в бік Керченської протоки.
- Держава-агресорка стверджувала, що українське судно "Донбас" нібито "створювало загрозу безпеці мореплавання".
- У російських ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що український корабель не виконував вимог змінити курс, однак не планував перетинати протоку.
- Згодом пропагандисти таки опублікували інформацію про те, що українське судно повертається до Маріуполя.
- У Міністерстві оборони спростували усі російські заяви та наголосили, що Азовське море є спільною акваторією як для України так і для Росії.
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