Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в разговоре с 24 Каналом напомнил, как оккупанты еще летом отменяли ряд массовых мероприятий на полуострове. Впрочем, тогда был другой аспект.
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Две цели оккупантов
"В честь нового года и Рождества" в Крыму не планируют проводить массовые мероприятия. Об этом на днях в своем телеграмм-канале написал Сергей Аксенов. Главный приоритет для оккупантов – безопасность. Коллаборант добавил, что в некоторых регионах Крыма действует "желтый" уровень террористической опасности.
"Это уже не первое такое решение. Летом они (россияне – 24 Канал) отменяли ряд публичных мероприятий и традиционных фестивалей. Это говорит о том, что они опасаются атак со стороны Украины и угрозы. Но важно подчеркнуть, что когда и происходят определенные взрывы, это лишь на объектах стратегического и военного значения", – подчеркнул Эскендер Бариев.
Эскендер Бариев о решении оккупантов отменить новогодние празднования в Крыму: смотреть видео
С другой стороны, подобные заявления оказывают информационное давление на население. Они понимают, что опасность, которую принесла с собой Россия, возникает не только на территории материковой Украины.
"Одно дело, когда они отменяют праздник, посвященный российскому флоту и когда это массовые мероприятия к новому году. Это говорит о том, что больше будет влиять на людей и они будут понимать, что та опасность, которая возникла из-за России, она появляется не только на части материковой Украины. В том числе и в Крыму, где они до сих пор уверены, что их защитят силы России", – объяснил член Меджлиса крымскотатарского народа.
Напомним, в апреле 2023 года российские оккупанты заранее массово отменяли парады к 9 мая. Особенно это касалось тех населенных пунктов, которые находятся возле фронта. Главный аргумент своего решения, который тогда использовал враг – "из соображений безопасности".
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