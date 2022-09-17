В Крыму сожгли автомобиль и гольф-кар пропагандиста киселева

В ночь на 17 сентября неизвестные проникли на территорию виллы российского пропагандиста дмитрия киселева в Коктебеле и подожгли две машины. Он остался без внедорожника и гольф-кара.

Поджигатель позаботился о своей безопасности, утаив лицо и даже следы от обуви. Об этом сообщает 24 канал.

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На поиски бросили все силы: что известно о поджоге автомобилей киселева

На месте полицейские выяснили, что поджигатель специально пришел по адресу на виллу киселева и убеждены, что неизвестный поджигал именно авто пропагандиста.

Неизвестный поджег авто киселева: фото из телеграм-каналов

На поиски и задержание неизвестного поджигателя бросили все силы. Гауляйтерская полиция сбивается с ног, в Коктебель слетелось и "руководство полиции" временно оккупированного Крыма. Известно, что сам кисел сейчас тоже находится в Коктебеле.

Поджигатель был в толстовке с капюшоном, его лицо скрывала медицинская маска, а на ноги были одеты бахилы. Он исчез. МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК россии (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)

По предварительным данным, это мужчина, пришедший на место в медицинской маске и бахилах. Теперь сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица.

– говорится в сообщении одного из росСМИ.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров похвалил поджигателя и сказал, что это "хороший результат ".

Как киселев "жирует" в оккупированном Крыму

С 2005 года пропагандист владеет в Коктебеле роскошной виллой, а после оккупации полуострова стал одним из "совладельцев" винодельческого хозяйства Cock t`est belle мощностью до 4 тысяч бутылок в год.

Вилла прихвостня путина стоит более 200 миллионов рублей расположена на оползнеопасном склоне.

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