Это 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он отметил, в каких именно районах Крыма в последнее время было очень неспокойно.

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"По нашим подсчетам более 60 таких взрывов произошло в Крыму с начала войны. Это достаточно для того, чтобы понять – освобождение Крыма актуально", – сказал Бариев.

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Последние случаи взрывов фиксировались в районе Гвардейского, где расположен аэродром. Также неспокойно оккупантам было в Севастополе и Кировском районе. Россияне пытаются успокаивать местных и показывать, что у них все под контролем.

Они рассказывали об отработке БПЛА. К примеру, это было в Октябрьском и Джанкойском районах. Затем дали информацию, что ликвидируют оружие времен Второй мировой войны и все действия запланированы,

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Эскендер Бариев о последних взрывах в Крыму: смотреть видео

Кроме указанного, оккупанты рассказывают о якобы учениях, которые они проводят: запускают ракеты для проверки работы ПВО. Все это для того, чтобы показать, что вроде бы все хорошо.

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