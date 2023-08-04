Это 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он отметил, в каких именно районах Крыма в последнее время было очень неспокойно.
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"По нашим подсчетам более 60 таких взрывов произошло в Крыму с начала войны. Это достаточно для того, чтобы понять – освобождение Крыма актуально", – сказал Бариев.
Свежие "хлопки"
Последние случаи взрывов фиксировались в районе Гвардейского, где расположен аэродром. Также неспокойно оккупантам было в Севастополе и Кировском районе. Россияне пытаются успокаивать местных и показывать, что у них все под контролем.
Они рассказывали об отработке БПЛА. К примеру, это было в Октябрьском и Джанкойском районах. Затем дали информацию, что ликвидируют оружие времен Второй мировой войны и все действия запланированы,
– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.
Эскендер Бариев о последних взрывах в Крыму: смотреть видео
Кроме указанного, оккупанты рассказывают о якобы учениях, которые они проводят: запускают ракеты для проверки работы ПВО. Все это для того, чтобы показать, что вроде бы все хорошо.
События в Крыму: последние новости
- В ночь на 4 августа во временно оккупированной Феодосии раздалось несколько взрывов. Местные отмечают, что слышали гул, похожий на беспилотник.
- Утром 2 августа "хлопок" посетил Гвардейский, где расположена авиабаза. Оккупационная так называемая власть не объяснила, что же случилось, а в очередной раз перекрыла движение по Крымскому мосту.
- Активисты движения "Желтая лента" провели креативную акцию в Феодосии, чем напугали оккупантов. На желтых теннисных мячиках они написали: "ждем ВСУ", "лови подачу от ВСУ" и так далее. Оставляли их активисты на улицах временно оккупированного города.