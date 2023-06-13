Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Он добавил, что украинское партизанское движение против России становится все более мощным.
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Удачная работа
В результате работы партизан успешно ликвидирована одна из железнодорожных ветвей, ведущая из Джанкоя на материковую Украину. Они взорвали железнодорожный мост, расположен в районе населенного пункта Акимовка в Запорожской области.
Также партизаны поработали в Крыму. Там они взорвали железнодорожное полотно. Особенность состоит в том, если полотно еще есть шанс отремонтировать, то мост невозможно.
"Россияне пол года мучились с Крымским мостом после подрывов. Можно считать, что железнодорожная артерия, которая идет на Мелитополь, перерезана", - сказал Жданов.
Жданов об успехах партизан в Крыму: смотрите видео
Какая сейчас ситуация в Крыму
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что россияне лишь притворяются якобы для них ситуация в Крыму стабильная. На самом деле оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ и готовятся к совершенно разным сценариям, вплоть до отступления с полуострова.
- ГУР МО 12 июня в очередной раз предупредило об угрозу теракта в оккупированном Крыму. Россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения в Армянске, где расположен завод.
- В результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС, вода в Крым не будет поступать по меньшей мере год. Об этом рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.