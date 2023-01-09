Оккупанты в Крыму хотят продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный завод

Россия хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Это уже третья попытка оккупантов продать то, что им не принадлежит.

Временная оккупация Россией наших территорий незаконна и не создает для страны-агрессора никаких территориальных прав. Поэтому после деоккупации Крыма Украина возобновит контроль над Евпаторийским авиационным заводом.

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Россия хочет продать Евпаторийский авиационный завод

Оккупационная администрация России выставила на продажу 100% акций Евпаторийского авиационного ремонтного завода. Он входит в состав Укроборонпрома и находится на временно оккупированной территории с 2014 года.

Действия оккупационных властей России являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными,

– отметили в Укроборонпроме.

В Крыму оккупанты держат несколько типов носителей ядерного оружия

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики держат носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Это корабли, подлодки, самолеты и наземные комплексы, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами.

В украинской разведке говорят, что Россия способна на все. Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-агрессора, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий.