В Крыму старшеклассники напали на свою ровесницу – девочку крымскотатарской национальности. Они оскорбляли ее и били по лицу.

Детали жестокого нападения

Инцидент произошел в Бахчисарае. Соответствующее видео опубликовал экс-нардеп Егор Фирсов.

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К сожалению, это видео не фейк и не постановка. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных уродов,

– написал политик.

На кадрах видно, что группа школьников, среди которых и парни, и девушки, поставили девочку у стены и начали жестко унижать. Некоторые из них снимали все на видео.

К школьнице поочередно подходили другие девушки и били ее по лицу и голове. В это время ребята "подбадривали" своих подруг.

"Дайте ей спирта понюхать", – воскликнул один из школьников.

На вопрос к девушкам о том, за что они это делают, одна из них отвечала "Просто так".

На видео слышно, как подростки весело смеются. Зато их жертва начала плакать после сильного удара по лицу.

Редакция 24 канала по этическим соображениям не публикует жестокое видео, однако вы можете его посмотреть по ссылке. Заметим, на видео есть ненормативная лексика.

Реакция соцсетей на инцидент

В комментариях под видео пользователи сети возмущались жестокостью детей. Они говорили, что подростков следует выгнать из школы, а их родителям выписать штраф.

"Давление и насилие. Что-то россияне забыли о наших детях".

"Страшно представить плоды следующего поколения".

"Как взрослые за 8 лет превратили украинских детей в рашобыдло! Это нужно показывать на всех уровнях ОБСЕ! ООН".

Люди также выражали свою поддержку пострадавшей девочке и говорили, что она мужественно держалась.