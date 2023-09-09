Так, в Крыму сжигают российскую агитацию. 24 Канал. Зато распространяют украинские постеры, которые очень раздражают оккупантов.

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Крым – это Украина

Активисты "Жовтої Стрічки" показали, как горят российские агитационные газеты.

Так, во временно оккупированном Крыму борются с пропагандой и напоминают, что Крым – это Украина.

Вот как наши люди напоминают оккупантам, что Крым — это Украина и игнорируют фейковые выборы,

– говорится в сообщении.

Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Джанкой, Евпатория – перечисленные города, где, вероятно, присоединились к сопротивлению. За последние 5 суток сожжено 1500 экземпляров российской партийной агитации.

"Нам удалось распространить 500 новых постеров и развешать желтые ленты, которые так бесят оккупантов. Ведь они знают, что желтая лента – это символ сопротивления!", – подчеркнули активисты.

Вот такие ленты развешивают активисты в Крыму / Телеграмм "Жовта Стрічка"

Правильные постеры распространили в Феодосии и Севастополе "Крымские мавки". Они подчеркнули, что российским выборам в украинском Крыму не место. И открыто объявили свою "партию".

"Крымские мавки не собираются участвовать в преступных выборах! А если и быть в партии, то только "в партии нелюбителей России", – отметили активисты в сообщении.

В Крыму не место российским "выборам" / Телеграмм "Злая Мавка"

Напомним, 8 сентября стало известно, что в Крыму взломали российский пропагандистский телеэфир. Хакеры запустили видео с призывом игнорировать так называемые выборы.

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