Так, в Крыму сжигают российскую агитацию. 24 Канал. Зато распространяют украинские постеры, которые очень раздражают оккупантов.
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Крым – это Украина
Активисты "Жовтої Стрічки" показали, как горят российские агитационные газеты.
Так, во временно оккупированном Крыму борются с пропагандой и напоминают, что Крым – это Украина.
Вот как наши люди напоминают оккупантам, что Крым — это Украина и игнорируют фейковые выборы,
– говорится в сообщении.
Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Джанкой, Евпатория – перечисленные города, где, вероятно, присоединились к сопротивлению. За последние 5 суток сожжено 1500 экземпляров российской партийной агитации.
"Нам удалось распространить 500 новых постеров и развешать желтые ленты, которые так бесят оккупантов. Ведь они знают, что желтая лента – это символ сопротивления!", – подчеркнули активисты.
Вот такие ленты развешивают активисты в Крыму / Телеграмм "Жовта Стрічка"
Правильные постеры распространили в Феодосии и Севастополе "Крымские мавки". Они подчеркнули, что российским выборам в украинском Крыму не место. И открыто объявили свою "партию".
"Крымские мавки не собираются участвовать в преступных выборах! А если и быть в партии, то только "в партии нелюбителей России", – отметили активисты в сообщении.
В Крыму не место российским "выборам" / Телеграмм "Злая Мавка"
Напомним, 8 сентября стало известно, что в Крыму взломали российский пропагандистский телеэфир. Хакеры запустили видео с призывом игнорировать так называемые выборы.
Псевдовыборы: последние новости
- Россияне начали так называемое "досрочное голосование" на временно оккупированных территориях уже 31 августа. Местных жителей буквально под автоматами вынуждают участвовать в псевдовыборах.
- 62% так называемых кандидатов в списках – россияне. Они никак не касаются временно оккупированных территорий.
- Местные партизаны всеми силами пытаются помешать россиянам. Так, в ночь на 8 сентября во временно оккупированном Бердянске раздался "хлопок" – сработала взрывчатка на одном из так называемых "участков".
- Россиянам очень важны выборы, чтобы показать "картинку" для своей внутренней аудитории. "Результаты" – не больше чем фарс, но они пытаются убедить всех в поддержке.