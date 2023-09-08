Во временно оккупированном Крыму взломали телевизионный эфир. Это сделали Силы специальных операций вместе с движением сопротивления, сообщают источники 24 Канала.
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Движение сопротивления в Крыму усиливается
Украинским хакерам удалось взломать эфир российского пропагандистского телеканала в Крыму. Более того, им даже удалось запустить видео с призывом игнорировать выборы, которые планирует провести Россия.
В эфир Крыма попало важное обращение: смотрите видео
Операцию реализовали совместными усилиями местного сопротивления и Сил специальных операций. В видео людей поблагодарили за то, что они "ждут Украину".
Движение сопротивления в Крыму усиливается. Вы каждый день видите и слышите новости об уничтожении военных объектов и живой силы оккупантов,
– говорится в видео.
Жители Крыма показали, что на их экранах действительно транслировали это обращение. Более того, после записи появилась картинка с российскими деятелями якобы под прицелом.
"У нас тоже сейчас выборы", – такова была надпись на ней.
Крымчане показали, что происходит у них в эфире: смотрите видео
Новости Крыма: основное
- Жители Крыма продолжают развеивать кремлевский миф о том, что они "рады" оккупации. В сеть попало видео, на котором парень из Севастополя снял российский триколор и ударил правдой в лицо оккупантам. В оккупированном Крыму ждут Украину. Это доказал, в том числе и молодой человек из Севастополя, которому пришлось объяснять оккупантам, чем ему "помешал" российский флаг в украинском городе.
- Украинская разведка рассказала, что наша спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается. Представитель ГУР прокомментировал последние операции наших бойцов на полуострове. Андрей Юсов объяснил в интервью, что наши военные достигли поставленных целей при высадке украинского десанта на мысе Тарханкут.
- Во временно оккупированном Крыму у россиян проблемы с обеспечением. Они стараются накопить как можно больше запасов. Агент движения "Атеш" сообщил, что у оккупантов большие проблемы с топливом в Крыму. Россияне пытаются накопить запасы на полуострове.