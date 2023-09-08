Во временно оккупированном Крыму взломали телевизионный эфир. Это сделали Силы специальных операций вместе с движением сопротивления, сообщают источники 24 Канала.

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Движение сопротивления в Крыму усиливается

Украинским хакерам удалось взломать эфир российского пропагандистского телеканала в Крыму. Более того, им даже удалось запустить видео с призывом игнорировать выборы, которые планирует провести Россия.

В эфир Крыма попало важное обращение: смотрите видео

Операцию реализовали совместными усилиями местного сопротивления и Сил специальных операций. В видео людей поблагодарили за то, что они "ждут Украину".

Движение сопротивления в Крыму усиливается. Вы каждый день видите и слышите новости об уничтожении военных объектов и живой силы оккупантов,

– говорится в видео.

Жители Крыма показали, что на их экранах действительно транслировали это обращение. Более того, после записи появилась картинка с российскими деятелями якобы под прицелом.

"У нас тоже сейчас выборы", – такова была надпись на ней.

Крымчане показали, что происходит у них в эфире: смотрите видео

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