Агент движения "Атеш" сообщил, что у окупантов большие проблемы с топливом в Крыму. Россияне пытаются накопить запасы на полуострове.
Смотрите также Путь к Токмаку через укрепления и мины: чем важна село Роботино, освободившее ВСУ
Колонна топливозаправщиков от Джанкоя до Севастополя.
Зафиксировано передвижение колонны топливозаправщиков в количестве 14 машин. Она двигалась со стороны Джанкоя в Севастополь. Вероятно, оккупанты завезли топливо на оккупированные территории и возвращались обратно.
Колонна топливозаправщиков в Крыму: смотрите видео
В связи с ударами по нефтебазам, оккупанты не могут больше накапливать большие запасы топлива на территории полуострова. Это значительно усложняет их логистику, говорится в сообщении.
В то же время там отметили, что агенты продолжают обнаруживать вражеские топливозаправщики и уничтожать их.
Что происходит в оккупированном Крыму: последние новости
- Незаконно построенный Крымский мост понемногу разваливается, в частности, из-за атак. Россияне пытаются его "латать", однако, очевидно, вряд ли это поможет в долгосрочной перспективе. Как пишут СМИ, в период с 3 по 5 сентября оккупантам удалось немного "залатать" Крымский мост.
- Журналисты привели в качестве доказательства спутниковые снимки, из которых понятно, что, похоже, россияне установили пролет на месте дыры. Россияне не могут найти 10 своих срочников после того, как в состав боеприпасов в Крыму посетил "хлопок". Оккупационная администрация до этого уверяла любителей "русского мира" о якобы отсутствии пострадавших. В оккупированном Крыму 30 августа было очередное беспокойное утро.
- В Джанкое прогремели мощные взрывы. О двух мощных взрывах сообщили в половине 11 часов. Они отметили, что они прозвучали в Джанкойском районе, впрочем, было слышно и в Красноперекопском. Кстати, уже через 10 минут раздался еще один взрыв. В сети показали фото, сделанное в районе села Заречное под Джанкоем.