Агент руху “Атеш” повідомив, що в окупантів великі проблеми з паливом у Криму. Росіяни намагаються накопичити запаси на півострові.

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Колона паливозаправників від Джанкоя до Севастополя

Зафіксовано пересування колони паливозаправників у кількості 14 машин. Вона рухалася з боку Джанкоя до Севастополя. Ймовірно, окупанти завезли паливо на окуповані території і поверталися назад.

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У зв'язку з ударами по нафтобазах, окупанти не можуть більше накопичувати великі запаси палива на території півострова. Це значно ускладнює їхню логістику, – мовиться в повідомленні.

Водночас там зазначили, що агенти продовжують виявляти ворожі паливозаправники та нищити їх.

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