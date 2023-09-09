Это местные партизаны заложили взрывчатку, о чем 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Самих взрывов было два.
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"Хлопок" в Бердянске
Россияне начали так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. 8 сентября в помещении лицея одного из районов должен был заработать "участок". Но помешал "хлопок", который "приветствовал" оккупантов ночью.
"Около полуночи местные рассказали, что что-то взорвалось, но прилетов не зафиксировано. Оказалось, что это была взрывчатка, заложенная партизанами. Через 20 – 30 минут, когда был первый взрыв и туда съехались полицейские, коллаборанты, россияне и другая публика, чтобы разбираться, произошел второй взрыв – более результативный, чем первый", – рассказал подробности Дудукалов.
Вместо этого оккупантам грезилась работа "ПеВеО" и как всегда "успешная", о чем они отчитывались на утро. К слову, они всегда поют эту песню, когда на временно оккупированных территориях раздается "хлопок".
"Но мы понимаем, что это работа с приставкой "нет": не сбили, не отработали, не победили", – подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.
Выборы на временно оккупированных территориях: что известно
- Россияне проводят псевдовыборы на временно оккупированных территориях. Анонсировали их на 8, 9 и 10 сентября, но уже с 31 августа начали так называемое "досрочное голосование". Прямо к домам людей приезжают вооруженные военные с представителями "комиссии" и заставляют голосовать.
- 62% так называемых кандидатов в избирательных списках – жители России, которые никакого отношения не имеют к временно оккупированным территориям. Таким образом враг хочет чтобы все оккупационные органы власти занимали именно россияне. Местных коллаборантов "они оставляют как обслуживающий персонал".
- Россиянам необходимы эти выборы, чтобы создать пропагандистскую картинку и выявить людей с проукраинской позицией. То есть показать, что они вроде бы что-то контролируют на временно оккупированных территориях.