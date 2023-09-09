Це місцеві партизани заклали вибухівку, про що 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Самих вибухів було два.

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"Бавовна" у Бердянську

Росіяни розпочали так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. 8 вересня у приміщенні ліцею одного з районів мала запрацювати "дільниця". Але завадила "бавовна", яка "привітала" окупантів вночі.

"Близько опівночі місцеві розповіли, що щось вибухнуло, але прильотів не зафіксовано. Виявилося, що то була вибухівка, закладена партизанами. За 20 – 30 хвилин, коли був перший вибух і туди з'їхалися поліцейські, колаборанти, росіяни й інша публіка, щоб розбиратися, відбувся другий вибух – більш результативний, аніж перший", – розповів подробиці Дудукалов.

Натомість окупантам марилася робота "ПеВеО" і як завжди "успішна", про що вони звітували на ранок. До слова, вони завжди співають цю пісню, коли на тимчасово окупованих територіях лунає "бавовна".

"Але ми розуміємо, що це робота з приставкою "нє": не збили, не відпрацювали, не перемогли", – підкреслив заступник голови Бердянської районної ради.

Вибори на тимчасово окупованих територіях: що відомо