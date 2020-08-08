В Крыму умер отец политзаключенного Рустема Шейхалиева. Последний сейчас находится под следствием и удерживается в СИЗО Симферополя.

Смерть отца политзаключенного из Крыма: что известно

О смерти Динара Шейхалиева сообщила "Крымская солидарность". Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице общественного движения.

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По данным активистов, мужчине было 63 года. Ему полтора месяца назад диагностировали рак.

Онкологическое заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года. Его самым большим желанием было увидеть сына свободным,

– отметили в "Крымской солидарности".

Похоронить Динара Шейхалиева должны 8 августа. Похоронный обряд пройдет по исламской традиции.

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Коротко о деле Рустема Шейхалиева