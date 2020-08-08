У Криму помер батько політв'язня Рустема Шейхалієва. Останній зараз перебуває під слідством і його утримують у СІЗО Сімферополя.

Смерть батька політв’язня з Криму: що відомо

Про смерть Динара Шейхалієва повідомила "Кримська солідарність". Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці громадського руху.

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За даними активістів, чоловікові було 63 роки. Йому півтора місяці тому діагностували рак.

Онкологічне захворювання розвивалося стрімко, чоловік не міг впоратися зі стресом після арешту сина в березні 2019 року. Його найбільшим бажанням було побачити сина вільним,

– зазначили в "Кримській солідарності".

Поховати Динара Шейхалієва мають 8 серпня. Похоронний обряд пройде за ісламською традицією.

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Коротко про справу Рустема Шейхалієва