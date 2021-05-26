В кинотеатре в Крыму вместо пропагандистского фильма показали украинский "Позывной Бандерас"

В оккупированном Россией Севастополе вместо пропагандистского фильма "Ополченочка" в кинотеатре включили фильм "Позывной Бандерас". Это произошло на фестивале "Золотой витязь".

Работники загрузили не тот фильм и не проверили, что вывели на экран. Об этом российским СМИ сообщил президент фестиваля Николай Бурляев.

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Какова позиция Бурляева

По его словам, ошибка произошла из-за того, что авторы "Ополченочки" вовремя не прислали ссылку на фильм, чтобы загрузить его.

Поэтому мои помощники, которые комплектуют всю программу (примерно 190 фильмов) взяли версию фильма из сети. Оказалось, что это не та версия,

– сказал Бурляев.

По мнению организаторов кинофестиваля, такая ситуация – досадный инцидент для кинотеатра. Несмотря на это, они считают, что диверсантов и провокаторов искать не нужно. Директор кинопрограмм "Золотого витязя" Александр Семенюк рассказал, что сначала показали не ту копию фильма, а потом перегорела лампа.

После долгих поисков нашли оператора кинотеатра. Он поставил нужный фильм, но лента была в очень плохом качестве. Поэтому боевики так и не смогли показать пропагандистский фильм и закончили сеанс через 15 минут.

Что известно о фильме "Ополченочка"

Пророссийский фильм "Ополченочка" сняли на временно оккупированных территориях Луганщины.

К его созданию присоединилось "министерство и народная милиция ЛНР".

В кино сыграла роль самой себя бывший так называемый прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская.

Известно, что премьера фильма состоялась в мае 2019 года.

В фильме "Позывной Бандерас" говорится об украинских разведчиках, которые пытаются предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока. Группу возглавляет капитан Антон Саенко с позывным "Бандерас".