Под Крымом ВСУ навели ракеты на условные вражеские самолеты: видео

ВСУ тренировали боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук". Обучение провели на границе с оккупированным Крымом.

Участие в тактических учениях приняли подразделения ПВО, выполняющие задачи на границе с оккупированным полуостровом. Военные тренировались отражать авиаудар условного противника.

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Военные тренировали отражать авиаудар условного противника

Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей,

– отметил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что в завершение личный состав выполнил условные пуски по воздушным целям. Таким образом, от авиаудара прикрыли важные объекты инфраструктуры.

Подразделение, по словам Наева, с учениями справилось хорошо. Ведь практические задачи выполняли в незнакомой местности при сложной обстановке.

Смотрите видео с учений на границе с оккупированным Крымом:

В начале июня недалеко от Крыма тренировались саперы

Отметим, что украинские военные часто проводят тренировки неподалеку оккупированного полуострова. В начале июня свои навыки совершенствовали саперно-инженерные подразделения. Они условно устанавливали противотанковые минные поля.