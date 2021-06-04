В оккупированном Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов: погиб мужчина

На территории временно оккупированного Крыма 4 июня взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов. В результате инцидента погиб один из рабочих.

Детали трагедии в Крыму

Происшествие случилось в городе Щелкино. Известно, что мужчины проводили сварочные работы. Об этом заявили оккупационные власти Крыма.

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Пустая цистерна, где ранее хранились нефтепродукты, взорвалась, в результате один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью,

– говорится в сообщении.

Оккупанты откроют дело

По данному факту поручили открыть уголовное производство по статье о нарушении требований охраны труда, что по неосторожности привело к смерти человека.

Сейчас оккупанты восстанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, они планируют оценить соблюдение требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии.