Крысин хочет личную государственную охрану и закрытый суд

В Дарницком суде прошло подготовительное судебное заседание по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса, подозреваемых, в частности, в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия 18 февраля 2014.

Это одна из трех судебных дел Юрия Крысина, которые сейчас идут в столичных судах. В понедельник, 26 марта, Крысину был назначен принудительный привод, ведь на прошлом заседании 15 марта обвиняемый не явился из-за "угрозы жизни", как отмечают его адвокаты.

В этом производстве рассматривается обвинение относительно Крысина в том, что он был пособником в похищении и истязании майдановцев в январе 2014 года, которые его подчиненные совершали вместе с организацией "Оплот" Евгения Жилина, а также обвинения относительно Крысина и Чемеса в нападениях на баррикады 18 февраля и участие Чемеса в гибели журналиста Вячеслава Веремия.

В судебном заседании присутствовали не только активисты, но и неизвестные – "есть немного титушни его". Об этом пишет волонтер Роман Синицын из зала суда в Facebook.

Крысин говорит, что ему угрожают и на его дом нападают титушки. Хочет закрытый процесс с видеоконференциями и круглосуточную государственную охрану,

– Роман Синицын

От Крысина ожидают подобной стратегии по закрытию судебного заседания для общественности, как это уже было в суде о гибели Веремия. Тогда дело не получило массового резонанса из-за отсутствия СМИ и активистов, что и помогло в решении судьи вынести такой мягкий приговор.

Зато, прокурор Алексей Донской подал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

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В ходе заседания сторона защиты Крысина подавала ходатайство о переносе заседания из-за того, что один из адвокатов в командировке. Впрочем, суд решил нужным продолжать заседание и не удовлетворил ходатайство о переносе заседания на другой день. Об этом сообщает РБК-Украина.

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В свою очередь Крысин отметил, что не против, чтобы суд рассмотрел без одного из адвокатов его предыдущие ходатайства о предоставлении охраны и закрытии судебного процесса.