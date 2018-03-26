Крисін хоче особисту державну охорону і закритий суд

У Дарницькому суді пройшло підготовче судове засідання по справі Юрія Крисіна і Сергія Чемеса, яких підозрюють, зокрема, у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія 18 лютого 2014 року.

Це одна з трьох судових справ Юрія Крисіна, які зараз тривають у столичних судах. У понеділок, 26 березня, Крисіну був призначений примусовий привід, адже на минуле засідання 15 березня обвинувачений не з'явився через "загрози життю", як зазначають його адвокати.

У цьому провадженні розглядається обвинувачення щодо Крисіна у тому, що він був пособником у викраденні та катуванні майданівців у січні 2014 року, які його підлеглі вчиняли разом з організацією "Оплот" Євгенія Жиліна, а також обвинувачення щодо Крисіна та Чемеса у нападах на барикади 18 лютого та участь Чемеса у загибелі журналіста В'ячеслава Веремія.

У судовому засіданні були присутні не лише активісти, а й невідомі особи – "є трохи тітушні його". Про це пише волонтер Роман Сініцин із зали суду у Facebook.

Крисін каже, що йому погрожують і на його будинок нападають тітушки. Хоче закритий процес з відеоконференціями і цілодобову державну охорону,

– Роман Сініцин

Від Крисіна очікують подібної стратегії із закриття судового засідання для громадськості, як це вже було у суді щодо загибелі Веремія. Тоді справа не набула масового резонансу через відсутність ЗМІ й активістів, що і допомогло у рішенні судді винести такий м'який вирок.

Натомість, прокурор Олексій Донський подав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

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У ході засідання сторона захисту Крисіна подавала клопотання про перенесення засідання через те, що один з адвокатів у відрядженні. Втім, суд вирішив за потрібне продовжувати засідання і не задовольнив клопотання про перенесення засідання на інший день. Про це повідомляє РБК-Україна.

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У свою чергу Крисін зазначив, що не проти, аби суд розглянув без одного з адвокатів його попередні клопотання про надання охорони та закриття судового процесу.