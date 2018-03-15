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Тітушка Крисін, якого підозрюють у вбивстві, не з’явився на суд "через загрозу життю"

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Юрій Крисін
Юрій Крисін / 24 Канал

Юрій Крисін не з'явився у Дарницкий райсуд Києва, де слухають справу про викрадення та катування активістів у січні-лютому 2014, через "можливу загрозу своєму життю".

Про це передає "Громадське" з посиланням на слова адвоката Євгена Солодко.

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Зазначається, напередодні Юрій Крисін надіслав 3 клопотання до суду з поясненням своєї сьогоднішньої неявки до суду. Перше – про слухання справи у закритому режимі. Друге клопотання – про забезпечення заходів безпеки, зокрема, Крисін просить особисту охорону для нього та його житла. Третє – про здійснення розгляду судового провадження в режимі відеоконференції.

Прокурор Олексій Донський зауважив, що такі клопотання можна розглядати лише в присутності Юрія Крисіна.

Також Адвокатка Тетяна Гнатюк надала суду ще одне клопотання про проведення засідання у закритому режимі, додавши фото з акції біля будинку Крисіна та диск з двома відеозаписами – у лікарні і під будинком, а також фотоскріни постів активістів у Facebook.

Юрія Крисін є фігурантом у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталося 19 лютого 2014 року в Києві. 26 лютого до дитячого відділення Інституту серця завітали активісти та учасники АТО, аби відвідати Крисіна, де він переховувався. Зокрема, вони принесли йому отруту та облили зеленкою. Крім того, 4 березня активісти завітали до його будинку.

Теги: Новини України Новини політики Тітушки Судді
Джерело: 24 Канал
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